Nuova vita per gli impianti sportivi comunali. La Giunta comunale di Ozieri, riunitasi lo scorso 28 luglio 2026 alla presenza del sindaco Marco Peralta, ha approvato all'unanimità il progetto esecutivo per il "Completamento dei lavori del campo di calcio a 7 S. Zintu" (noto anche come Masaleddu), per un investimento complessivo di 100 mila euro.

Il nuovo atto deliberativo, pubblicato anche sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it, si inserisce in un percorso di recupero più ampio avviato dall'amministrazione per restituire alla cittadinanza e alle associazioni sportive locali una struttura precedentemente ridotta in stato di totale abbandono, priva delle necessarie condizioni di sicurezza per tribune e recinzioni.

Dopo i precedenti interventi di manutenzione straordinaria, si è resa necessaria una progettazione complementare, affidata al geometra Nicola Antonio Fenu, per rendere l'impianto pienamente idoneo, funzionale e sicuro per la pratica calcistica.

Il finanziamento dell'intervento è così suddiviso: 82 mila euro per lavori e oneri della sicurezza e 18 mila a disposizione dell'amministrazione per Iva, spese tecniche, incentivi per funzioni tecniche, imprevisti e contributi Anac.

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