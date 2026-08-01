Porto Torres, all’imbarco con un coltello a serramanico e lo spray al peperoncinoFermati due turisti tedeschi
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Pronti ad imbarcarsi con un coltello a serramanico, due persone sono state fermate dagli agenti del posto fisso di polizia nello scalo marittimo di Porto Torres. È successo nella serata di giovedì, 30 luglio, nel porto commerciale durante i controlli, sempre più serrati della polizia.
Due cittadini tedeschi sono stati denunciati per porto abusivo d'armi perché trovati in possesso rispettivamente di uno spray al peperoncino non conforme, accuratamente occultato nella propria vettura, mentre l’altro nascondeva sempre nell'auto con cui si apprestava ad imbarcarsi, oltre allo spray non conforme anche un coltello a serramanico, materiali sottoposti a sequestro su disposizione dell’autorità giudiziaria. Proseguono i controlli nei varchi dell'area portuale, intensificati a seguito dell'aumento dei flussi di traffico dei passeggeri sulle navi.