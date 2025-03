Patteggiamento di undici mesi con sospensione della pena ieri in tribunale a Sassari per un 58enne accusato di lesioni gravi. L’episodio contestato risale al 2020 quando, in corrispondenza delle gallerie Chighizzu, e in direzione del capoluogo turritano, l’uomo alla guida di un’autoambulanza, che trasportava una paziente, urtava con violenza in manovra di sorpasso una 28enne che si trovava sulla corsia all’interno di una fiat 500. Violento l’impatto tanto che l’utilitaria finì trascinata per diverse decine di metri e la conducente, ricoverata, ebbe una diagnosi di 62 giorni. L’incidente era avvenuto in un tratto di strada, riferisce l’imputazione, sottoposto a manutenzione e in cui era vietato il sorpasso. A disporre la sentenza, dopo il patteggiamento stabilito tra il pm Angelo Beccu e l’avvocato difensore Carlo Foddai, è stato il giudice Giancosimo Mura.

