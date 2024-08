Bagni vietati nel mare lungo il litorale di Sorso, nella località denominata “La Pigliastra”.

L’ordinanza è stata firmata dal vicesindaco Federico Basciu, a seguito della nota dell’Arpas-Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna, dopo i campionamenti che hanno rilevato il superamento dei limiti dei parametri microbiologici delle acque di balneazione nel punto interessato, ovvero la presenza di escherichia coli, in alcuni casi superiore a 2000 oltre il valore limite di 500.

Le cause sarebbero imputabili agli sversamenti in mare dal Rio Pedrugnanu, sito di raccolta dei reflui del depuratore consortile Sorso-Sennori. I parametri fuori norma sembrerebbero legati alle forti piogge che il 19 agosto avrebbero trascinato i detriti in diversi punti del mare.

Il tratto vietato ai bagnanti è lungo circa 2.278 metri, oltre due chilometri di arenili off limits, all’altezza di Li Nibari, settimo pettine, Porchile, Marritza e Punta Tramontana, fino al ripristino delle condizioni di normalità. Per tutta la durata del divieto, l’amministrazione comunale ha disposto la cartellonistica finalizzata ad informare correttamente i cittadini e i bagnanti relativamente all’impossibilità di fruire dello specchio acqueo in corrispondenza degli accessi pubblici al mare e del punto di campionamento.

