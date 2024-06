Si è tenuto all’EX- MA di Tissi in una sala gremita di amministratori locali, artigiani, cittadini e rappresentanti di alcuni ordini professionali, il dibattito sulle Comunità Energetiche Rinnovabili.

Organizzato dal Cna di Sassari, il dibattito è stato aperto dal presidente Gianni Sale che ha illustrato l’importanza per le imprese e le comunità di questo territorio degli incentivi previsti dal così detto Decreto CACER emanato qualche mese fa dal Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Le tipologie di configurazione che accedono alla tariffa incentivante sono le seguenti: autoconsumatore a distanza; gruppo di autoconsumatori; Comunità Energetica Rinnovabile (Cer).

In una Cer l'energia elettrica rinnovabile viene condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori, connessi alla medesima cabina primaria, grazie all'impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale di tale energia.

Per la Cna l’autoproduzione di energia per le piccole imprese è di vitale importanza per la sostenibilità e la competitività delle imprese tanto che ha presentato oltre due anni fa un articolato progetto per favorire l’installazione di piccoli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

© Riproduzione riservata