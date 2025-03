Grande successo per il Carnevale Sennorese con la grande sfilata di carri allegorici che hanno animato via Roma e le strade del centro storico. Un paese in festa ha assistito al passaggio dei gruppi di figuranti e di maschere tipiche sarde che hanno sfilato con la parata dei bambini insieme alla mascotte della Walt Disney e Butterfly Parade, la spettacolare esibizione della "Marching Band Berchidda" a cura dell’associazione Funky Jazz Orchestra, gli "Sbandieratori San Guantino Iglesias" e le Majorette “Tonino Spanu” di Olbia.

Ad aprire la serata è stata la compagine sennorese dei "Gigantes", nata di recente e divenuta in breve tempo tra le più ammalianti e misteriose con le sue imponenti figure dal fascino ancestrale. I diciotto figuranti hanno dato vita a un'atmosfera mistica e potente, in una relazione arcana con il regno animale e con la forza primordiale della natura. A seguire anche "S' Urtzu” di Ula Tirso; "Is Cerbus” di Sinnai; “Isrestes e S'Urtzu Pretistu” di Sorgono; "Is Sonaggiaos" di Ortueri. Protagoinisti i bambini e la "Marching Band Berchidda" a cura dell’associazione Funky Jazz Orchestra, composta da circa trenta elementi. Un'autentica protagonista delle sfilate con le sue performance musicali.

Tra i tanti carri allegorici “Gli Eschimesi”, a cura dell’associazione USD Sennori; gli “Space Jam”, a cura dell’associazione ASD Pallacanestro Sennori; “Il carro”, che ha portato in scena l’energia e l’atmosfera delle star del basket; “Pirati dei Caraibi”, dell’associazione culturale Banda Musicale “Città di Sennori”; “La fattoria”, a cura dell’associazione culturale SosFemmineddos; “Squid Game”, dell’associazione turistica Pro Loco Sennori; "Cartoons", dell'associazione culturale “Coro delle voci bianche – città di Sennori; "Figli dei Fiori"; "Parata delle Mascotte della Walt Disney" e "Parata Butterfly Parade" organizzati dalla Ies Eventi. La manifestazione è stata organizzata dal Comune in collaborazione con la Pro Loco.

