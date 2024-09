L'appuntamento è per mercoledì mattina in Piazza d’Italia, a Sassari. All'evento organizzato dall'Automobile Club e dalla Polizia Stradale prenderanno parte anche 400 studenti delle scuole medie inferiori di Sassari. Durante la manifestazione, verranno effettuate alcune attività di sensibilizzazione sul tema dell’educazione stradale in funzione delle diverse età dei vari possibili utenti della strada.

L’Automobile Club d’Italia e l’Automobile Club Sassari partecipano alla Settimana Europea della Mobilità 2024 che si apre oggi e proseguirà sino al 22 settembre. L'Aci sostiene le politiche che scelgono come tema la condivisione dello spazio pubblico, vale a dire le scelte in cui si prevedano interventi basati sulla riqualificazione dello spazio urbano e la creazione di infrastrutture che garantiscano maggior sicurezza per gli utenti deboli della strada.

Il tema della Settimana Europea della Mobilità per il 2024 è “La condivisione degli spazi pubblici" e si basa su quattro principali linee guida tematiche di intervento: vivere lo spazio pubblico in modo diverso; riqualificare insieme lo spazio urbano; strade scolastiche: creare uno spazio sicuro per gli spostamenti attivi; pianificazione e progettazione di strade più sicure il "Risparmio Energetico".

