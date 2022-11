Sala “Filippo Canu” affollata per la rappresentazione de “Il violoncello di Amir…per un mondo Diritto”, manifestazione, messa in scena dagli studenti dell’IC2 “Don Antonio Sanna” di Porto Torres, in occasione della Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza dell’Onu.

Evento che ricorre ogni anno il 20 novembre e che coinvolge la scuola in tutti i suoi ordini, dall’infanzia alla primaria e fino agli studenti della secondaria di Monte Agellu, protagonisti con l’orchestra delle classi ad indirizzo musicale.

Non solo parole per sottolineare il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino e dell’adolescente, ma anche immagini per evidenziare la necessità di impegnare più risorse disponibili per tutelare i loro diritti, compresi quelli ad essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano, e il corrispondente dovere, per gli adulti, di tenerne in adeguata considerazione le opinioni.

Genitori e familiari hanno partecipato con entusiasmo allo spettacolo, curato dalla dirigente scolastica Alessandra Pinna, un evento conclusosi con un lungo applauso. Presenti anche alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale e i docenti.

© Riproduzione riservata