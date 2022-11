All’Istituto di istruzione superiore “Mario Paglietti” di Porto Torres si fa lezione con i campioni italiani della boxe, Roberto Cammarelle, Emanuele Blandamura, Maurizio Stecca e Alessia Mesiano.

Il progetto didattico “Boxando s’impara”, accreditato al Miur tramite Sport e Salute, è ideato e promosso dalla Federazione Pugilistica Italiana che ha scelto il Liceo scientifico sportivo di via Bernini, come unica scuola in Sardegna, per la formazione della personalità degli studenti.

Due le classi coinvolte per 20 ore di lezione da svolgere in orario curriculare, suddivise in dieci ore di attività pratiche all’interno della palestra Boxing Club “Alberto Mura”, incentrate sulla pratica dello sparring condizionato e svolte in presenza, a cura del tecnico federale incaricato dal Comitato Regionale FPI di appartenenza. Ulteriori 10 ore di lezioni teoriche si baseranno sulla teoria e tecnica dell’allenamento e fruibili sulla piattaforma e-learning Fpi dedicata alla formazione.

Le lezioni pratiche saranno tenute da tecnici federali che si confronteranno e saranno coadiuvati dai docenti di educazione fisica o altri docenti designati dall’Istituto Paglietti, mentre le lezioni teoriche saranno tenute dai docenti Fpi e da autorevoli professionisti, quali Massimo Scioti coordinatore della Commissione progetti speciali in ambito scolastico. Per l’apprendimento tecnico del pugilato ci sarà Biagio Zurlo coordinatore settore tecnici sportivi FPI, Alessio Franco docente e nutrizionista delle nazionali azzurre di pugilato, mentre Mario Del Verme coordinatore scholas curerà gli aspetti socio-psicologici della boxe.

Sulla prevenzione e inclusione sociale interverrà Roberta De Fabritiis responsabile della Comunicazione Sport senza frontiere onlus, Luca Massaccesi presidente Osservatorio nazionale bullismo e disagio giovanile e campione Olimpico Taekwondo. Infine saranno i campioni campioni/ambassador Fpi, Cammarelle, Blandamura,Stecca e Mesiano che attraverso la lezione “Incontro con il Campione” terranno un webinar finale o incontro in presenza, in cui gli studenti e gli insegnanti potranno dialogare con loro per ascoltare la loro testimonianza e confrontarsi sull’esperienza vissuta.

