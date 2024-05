Siglato il “Protocollo di Legalità” per i lavori di realizzazione del lotto 4 della statale 199, (dal km 36+100 al km 45+100, dopo lo svincolo di Berchidda), conosciuta come “Sassari – Olbia”, che ricade nel “Programma infrastrutture strategiche” (PIS).

L’accordo è stato siglato dalla prefetta di Sassari, Grazia La Fauci, dal responsabile Accordi di sicurezza di Anas S.p.A., Pietro Lo Russo, e dall’amministratore delegato dell’impresa di costruzioni “Ing. Raffaello Pellegrini S.r.l.”, Fabio De Pascale. Il protocollo prevede la realizzazione di una banca dati informatica, nella quale l’appaltatore dell’opera pubblica si impegna ad inserire i dati dei soggetti e delle imprese che intervengono a qualunque titolo nella progettazione e realizzazione del lavoro, al fine di consentire i controlli antimafia, le verifiche del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati e delle condizioni di sicurezza dei cantieri.

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del protocollo, la Prefettura istituirà una “Cabina di regia” alla quale partecipano, oltre ai rappresentanti dei soggetti sottoscrittori, tutti i soggetti che la Prefettura individuerà in relazione alle caratteristiche dell’intervento. La cabina di regia avrà il compito di monitorare e valutare la situazione generale dell’esecuzione dell’opera o specifiche problematiche di rilievo. Sarà, inoltre, costituito, presso la prefettura, un “Tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera”, presieduto dal coordinatore del gruppo Interforze Antimafia della Prefettura, di cui faranno parte i rappresentanti dell’ITL, dell’Anas e delle OO.SS, con il compito di esaminare eventuali questioni inerenti alle criticità riguardanti l’impiego della manodopera.

Quello sottoscritto lunedì, presso la Prefettura di Sassari, riguarda un’opera strategica e di vitale importanza per l’intera Regione, non solo per il Nord Sardegna, costituendo un tassello fondamentale nel sistema infrastrutturale e dei trasporti interni dell’Isola. Per questo, il presente accordo si pone come ulteriore e decisivo tassello nel programma di lavori di adeguamento della “Sassari – Olbia”, ormai giunti alla loro fase conclusiva.

