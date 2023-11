Pronta la graduatoria delle aziende per l’aggiudicazione dei lavori sulla quattro corsie Sassari-Alghero: entro Natale l’affidamento. «Finalmente una buona notizia. Ma occorre tenere la guardia alta, molto alta, ed evitare vani trionfalismi», il commento dell’ex sindaco di Alghero Marco Tedde (F.I.) in merito all’iter per il completamento dell’arteria, con la circonvallazione e la variante per l’aeroporto, per un importo complessivo delle opere pari a 238 milioni di euro.

«Questo è il tangibile risultato di innumerevoli prese di posizione e forti sollecitazioni di Forza Italia in primo luogo, ma anche di tante forze politiche e sociali, e di alcuni esponenti politici del territorio in particolare», sottolinea Tedde che ha affrontato anni di battaglie politiche in Consiglio regionale per la realizzazione della strada. «È una vittoria politica del popolo sardo – aggiunge - ora occorre tenere la guardia alta e vigilare affinché questa infrastruttura prenda forma e possa costituire quella straordinaria opportunità per il rilancio economico e sociale della futura Città Metropolitana di Sassari attesa da troppi anni», chiude Marco Tedde.

