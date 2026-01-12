La strada verso il deposito di Scala Erre divenuta inaccessibile, a causa dei cedimenti dell’asfalto, ha bloccato il servizio ingombranti a Porto Torres. L’attività di raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti e Raee è momentaneamente sospesa e , di conseguenza, il conferimento presso l’ecocentro comunale.

La decisione si è resa necessaria a seguito della comunicazione da parte del Comune di Sassari sulla sospensione del conferimento di questa tipologia di rifiuto presso la discarica di Scala Erre a causa di smottamenti della strada di accesso all’area adibita al deposito degli ingombranti sul corpo di discarica, provocati dalle condizioni meteorologiche avverse che hanno interessato la zona nei giorni scorsi.

Il conferimento dei rifiuti direttamente presso Scala Erre riprenderà, auspicabilmente, a partire da lunedì 19 gennaio.

L’amministrazione comunale invita gli utenti a non depositare in strada i materiali, in quanto non sarà possibile effettuare il ritiro e, quindi, di rispettare le regole del decoro urbano.



