Stop al Luna Park allestito in via Migheli, lo spazio che a Porto Torres si interseca con via Sassari, un piazzale dove i giostrai avevano previsto di avviare le attività in occasione della tre giorni della Festha Manna. A deciderlo è stato il sindaco Massimo Mulas con una diffida indirizzata ai proprietari della struttura, 13 diversi titolari del parco dei divertimenti, con comunicazione anche alla Prefettura e al comando dei vigili del fuoco.

L’installazione del Luna Park non presenterebbe appieno le condizioni di sicurezza, pertanto si renderebbe necessario fare appello al parere della Commissione di vigilanza per poter valutare tutte le prescrizioni e collaudare l’area interessata. Le giostre erano state comunque allestite e pronte per essere avviate. La via Migheli rappresenta una strada di uscita al flusso di traffico che si preannuncia piuttosto complesso durante le festività. Pertanto il primo cittadino ha ritenuto che la Fiera di San Gavino non possa essere limitata nella sua destinazione senza una previa integrazione con il Piano di sicurezza che regoli lo stesso evento.

La diffida impedisce di dare avvio alle attività di spettacolo e, in caso di inosservanza, il sindaco provvederà a darne comunicazione all’autorità giudiziaria, all’autorità di Pubblica sicurezza e agli organi di controllo.

