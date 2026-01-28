Carnevale Sennorese, tutto pronto per la grande sfilataCinque le associazioni che hanno aderito alla parata carnevalesca dei carri allegorici
Tutto pronto per la grande sfilata del Carnevale Sennorese, in programma sabato 14 febbraio in un’esplosione di colori, musica e divertimento. Tanti i carri allegorici, migliaia i figuranti in maschera e i gruppi del Carnevale tradizionale della Sardegna che animeranno le vie del paese.
Cinque le associazioni che hanno aderito alla parata carnevalesca dei carri allegorici, a seguito di pubblicazione dell’avviso per le iscrizioni da parte della Pro Loco di Sennori: I Gigantes di Sennori, gli Sbandieratori di San Gavino, la Street band di Seui, Shedan Theatre e Parata Happy Island.
L’evento, con partenza alle 16 da via Cottoni per attraversare le vie del paese, si chiuderà con una grande frittellata a cura del Comitato Santa Lucia. Il primo appuntamento è previsto per il 12 febbraio alle 16.30 nella ex discoteca 501, sulla circonvallazione – fronte campo sportivo, un incontro con Proloco, Comune e Happy Island Eventi.
Da oltre 27 anni il Carnevale di Sennori rappresenta un appuntamento per grandi e piccini, un successo che richiama turisti e curiosi da tutta l’Isola, un’iniziativa riconosciuta come Grande Evento dalla Regione Sardegna Visit Sardinia.