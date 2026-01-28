Tutto pronto per la grande sfilata del Carnevale Sennorese, in programma sabato 14 febbraio in un’esplosione di colori, musica e divertimento. Tanti i carri allegorici, migliaia i figuranti in maschera e i gruppi del Carnevale tradizionale della Sardegna che animeranno le vie del paese.

Cinque le associazioni che hanno aderito alla parata carnevalesca dei carri allegorici, a seguito di pubblicazione dell’avviso per le iscrizioni da parte della Pro Loco di Sennori: I Gigantes di Sennori, gli Sbandieratori di San Gavino, la Street band di Seui, Shedan Theatre e Parata Happy Island.

L’evento, con partenza alle 16 da via Cottoni per attraversare le vie del paese, si chiuderà con una grande frittellata a cura del Comitato Santa Lucia. Il primo appuntamento è previsto per il 12 febbraio alle 16.30 nella ex discoteca 501, sulla circonvallazione – fronte campo sportivo, un incontro con Proloco, Comune e Happy Island Eventi.

Da oltre 27 anni il Carnevale di Sennori rappresenta un appuntamento per grandi e piccini, un successo che richiama turisti e curiosi da tutta l’Isola, un’iniziativa riconosciuta come Grande Evento dalla Regione Sardegna Visit Sardinia. 

