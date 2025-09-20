Denunciato per maltrattamenti di animali un uomo che ha sparato al proprio cane con una carabina. L'episodio si è verificato a Stintino nel pomeriggio di giovedì scorso, nella frazione di Pozzo San Nicola, dove sono intervenuti i carabinieri della radiomobile della Compagnia di Porto Torres, allertati da alcuni residenti che avevano udito esplodere alcuni colpi di arma da fuoco.

Giunti sul posto i militari hanno accertato che l'uomo aveva sparato e ferito gravemente il proprio cane di razza meticcia con alcuni colpi sparati utilizzando una carabina remington, detenuta regolarmente.

I carabinieri hanno immediatamente chiesto l’intervento urgente del medico veterinario di turno e del personale di una clinica veterinaria che si è preso cura dell'animale ferito e, grazie al tempestivo soccorso, sono riusciti a salvagli la vita.

I militari hanno effettuato un’approfondita perquisizione nell’abitazione dell’uomo sequestrando un ulteriore fucile a pompa cal.12 “uzkon”, anch’esso regolarmente detenuto. L'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Sassari per maltrattamenti di animali e spari in luogo pubblico.

