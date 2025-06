Appena intravisti nelle aree umide che affiancano le spiagge delle Saline, sul litorale di Stintino, quasi a mimetizzarsi con l’ambiente circostante. Così sono apparsi all’improvviso i diversi nidi di Fraticelli, specie di uccelli protetta a rischio di estinzione, colti nell’attimo in cui una femmina covava nell’area in cui vige il divieto di transito e sosta per tutti i veicoli. La scoperta questa mattina, davanti all’occhio “vigile” degli agenti della Polizia Locale che non hanno esitato a lanciare l’allarme, questa volta con il sorriso e l’emozione di chi assiste per la prima volta a un miracolo.

Gli agenti della municipale che hanno scoperto il nido di fratini a Stintino (foto Pala)

«Non ci aspettavamo questa dolce sorpresa», ha detto Gavino Usai, uno degli uomini della municipale che, insieme alla comandante Monica Zolesi e all’agente Nicola Balzano, hanno attivato la procedura di tutela dell’area. È scattato subito anche l’intervento del corpo forestale e della compagnia barracellare che, insieme all’amministrazione comunale, hanno disposto la delimitazione dell'area sicura per permettere in completa sicurezza la schiusa delle uova e l’involo dei pulcini.

Sul posto ad ammirare il raro evento anche la sindaca Rita Vallebella, che non ha nascosto l’entusiasmo e l’emozione. «Queste occasioni spettacolari fanno capire quanto è meravigliosa la natura in tutti i suoi aspetti» ha detto il primo cittadino. «Perché la schiusa avvenga in totale sicurezza delimiteremo l’area, dove è già vietato l’accesso se non ai soli mezzi autorizzati per creare una zona protetta che verrà vigilata. Pertanto lanciamo l’appello ai volontari che vorranno garantire il presidio giorno e notte per far sì che la bellezza di questo evento si compia senza problemi».

Il simpatico uccello di piccola taglia lo si incontra di solito nelle spiagge indaffarato a cercare cibo, in prossimità della battigia, in un ecosistema come quello delle Saline, con un equilibrio molto fragile e delicato che ospita specie animali e vegetali di grande valore naturalistico. Sul posto anche l’esperto ornitologo e tecnico faunistico Danilo Pisu che precisa: «Il Fraticello (Sternula albifrons) è la specie di uccello più piccola appartenente al genere Sternula. È migratore a lungo raggio, specie rarissima, stretto parente delle rondini di mare».

