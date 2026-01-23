Stintino ospita "My care", laboratori per anziani autosufficientiL’iniziativa è in programma mercoledì 28 gennaio alle ore 16
Il Comune di Stintino ospita il progetto dedicato alle persone anziane dal titolo “My Care, speranza e desiderio”. L’iniziativa è in programma mercoledì 28 gennaio alle ore 16, presso la biblioteca comunale in Piazza dei 45. Promosso da Auser Li Punti (Sassari) e sostenuto dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (Fnps) 2019–2020, il progetto è rivolto a persone anziane autosufficienti. Un percorso che si svolgerà nei Comuni di Sassari, Porto Torres, Sorso e Stintino e prevede diverse attività gratuite, dedicate alle anziane e agli anziani residenti in ciascun Comune. Si tratta di laboratori e attività che comprendono yoga sulla sedia, canto corale, burraco, teatro, ma anche corso di primo soccorso e antincendio, percorsi formativi liberi e gratuiti che avranno inizio a febbraio. Una opportunità non solo di formazione ma per sentirsi persone attive in grado di coltivare nuovi interessi quando si è ormai usciti dal mondo del lavoro, una vera occasione per praticare sport leggeri e fare vita sociale.