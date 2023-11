Giallo sul corpo rinvenuto questa mattina lungo la costa di Stintino. Nelle prossime ore si cercherà di identificare il cadavere trovato sugli scogli, a pochi metri dalla spiaggia della Pelosa.

Avvistato questa mattina dagli agenti della compagnia barracellare al comando di Gavino Depalmas, il corpo di un uomo privo di testa, braccia e piedi, si trovava in stato di decomposizione molto avanzato. Trasferito all’Istituto di Medicina legale di Sassari, è stato disposto dal magistrato Lara Senatore l’esame autoptico con incarico al medico legale Salvatore Lorenzoni, il quale dovrà effettuare anche il test di dna per cercare di identificare l’uomo.

In città la notizia è stata accolta con sconcerto. Un misterioso rinvenimento con tanti punti interrogativi e pochi elementi utili a risalire all’identità della vittima.

Sul caso indagano i carabinieri di Stintino in collaborazione con i colleghi della compagnia di Porto Torres, intervenuti sul posto insieme alla Guardia costiera locale e alla Capitaneria di porto turritana. In paese non segnala alcuna scomparsa recente.

© Riproduzione riservata