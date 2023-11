Donne e uomini al lavoro per tirare a lucido Punta Negra, la spiaggia lungo la scogliera di Stintino. Sabato, 11 novembre, i volontari della Onlus Plastic Free hanno raccolto ben 5 quintali di materiale inquinante. Per il Comune si tratta di un risultato che va oltre le aspettative, un esempio di tutela e rispetto per il territorio.

«L’evento rientra in una serie di iniziative ambientali che si stanno svolgendo con costanza nel nostro comune, - ha sottolineato l’amministrazione guidata dalla sindaca Rita Vallebella – grazie all’impegno continuo dei nostri residenti nella conservazione dell'ambiente e nella promozione di uno stile di vita sostenibile».

La dedizione dei volontari di Plastic Free ha consentito, nella giornata di ieri, di raccogliere una notevole quantità di rifiuti, raggiungendo l'impressionante cifra di 5 quintali di materiale inquinante, tra cui rifiuti plastici e altri materiali nocivi. «Il Comune di Stintino riconosce l'importanza di tali iniziative e continuerà a supportare e promuovere eventi di pulizia e altre attività volte alla tutela dell'ambiente- ha aggiunto la sindaca - . Invitiamo tutti i cittadini a partecipare attivamente a questi eventi e a contribuire al nostro sforzo comune per un futuro più pulito e sostenibile».

