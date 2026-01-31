«Con l’approvazione del Bilancio di previsione 2026–2028 si chiude un passaggio decisivo per il futuro della città». Lo dichiara la capogruppo del Partito democratico in Consiglio comunale Gabriella Esposito.

«Il bilancio approvato – sottolinea - è il risultato di un lavoro serio e responsabile dell’assessore al Bilancio e degli uffici comunali, che hanno garantito l’equilibrio dei conti e una programmazione triennale chiara, nonostante un contesto che rende sempre più complessa l’azione dei Comuni». Le difficoltà che gli enti locali si trovano ad affrontare, evidenzia la capogruppo dem, «incidono sulla capacità di garantire servizi e investimenti, rendendo ancora più importante una gestione attenta e responsabile delle risorse disponibili».

Il Partito democratico valuta positivamente l’attenzione del bilancio a welfare, politiche sociali, ambiente, mobilità, sport e cultura, settori considerati centrali per la coesione sociale e la qualità della vita. «Ora la sfida principale è l’attuazione concreta delle previsioni di bilancio - conclude Esposito – affinché le risorse stanziate si traducano in interventi reali e risposte efficaci per i cittadini, rafforzando il ruolo del Comune e la capacità di dare risposte ai bisogni della comunità».

