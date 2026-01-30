Massimo Pintus è il nuovo segretario provinciale del Pd di Sassari. L'elezione ha avuto luogo stasera nell'hotel Grazia Deledda dove i presenti, per alzata di mano, hanno scelto all'unanimità il 49enne sassarese.

Laureato in Giurisprudenza e anche in Diritto delle amministrazioni pubbliche e private ha ricoperto diversi incarichi nel partito tra cui quello di direttore generale degli ecologisti democratici. Pintus succede al sindaco di Sassari Giuseppe Mascia, che ricopriva il ruolo dal 2023. «Dobbiamo dare un riferimento del Pd - ha affermato Pintus - a tutti i 66 comuni del territorio».

Ricordando poi, al termine del discorso, in cui ha analizzato il contesto nazionale e internazionale, l'importanza di lavorare in modo collettivo citando Berlinguer: «Ci si salva e si avanti se si agisce assieme». Con Pintus è stato eletto anche Giuseppe Orani, come tesoriere del partito.

