Nominati all’Aou di Sassari il direttore amministrativo e la direttrice sanitaria. Si tratta rispettivamente di Alberto Mura e di Lucia Anna Mameli, scelti dal direttore generale, Serafinangelo Ponti, a completare la governance dell’Azienda. La deliberazione, risalente a ieri, ha visto la conferma dei due direttori e il consolidamento, per il prossimo triennio, della Direzione strategica.

«La sfida che si apre oggi – dichiara il dg – è una sfida positiva e consapevole. Occorre rafforzare quanto costruito e proiettarlo verso nuove traiettorie di sviluppo. Innovazione organizzativa, investimenti tecnologici, integrazione con l’Università e centralità della persona saranno i pilastri del nostro mandato. Abbiamo una direzione sanitaria e amministrativa pienamente titolata a dare il proprio apporto nei prossimi anni, consolidando i processi avviati e accompagnando l’Azienda in un percorso di crescita e modernizzazione».

Alberto Mura, direttore amministrativo all’Aou dal giugno 2025, ha ricoperto in passato diversi ruoli come dirigente in Comune a Sassari, lavorando nei settori Cultura e Turismo, Affari Generali e Diritti sociali, inclusione e pari opportunità, ed è stato inoltre coordinatore dell'ambito Plus. Nel comparto della sanità è stato direttore del Servizio amministrativo e territoriale di supporto ai tre distretti dell'Asl 1 Sassari e, all'interno del Dipartimento delle Risorse Umane di Ats, ha svolto il ruolo di direttore della Medicina convenzionata di Ats Sardegna e, per quest’ultimo ente, ha anche svolto l’incarico di responsabile per l’Anticorruzione. Lucia Anna Mameli ricopre il ruolo di direttrice sanitaria dell’Aou di Sassari da dicembre 2023. È dipendente dell’Aou di Sassari dal 2005 ed è specialista in ematologia. È inoltre responsabile della struttura di Malattie della coagulazione.

