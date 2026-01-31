Un aiuto per i bambini del Libano. Viene dal Rotary Club Sassari che, nei giorni scorsi, ha consegnato alcuni doni ai militari della Brigata Sassari in partenza per la nuova missione in medio oriente.

«Abbiamo voluto- riferisce il presidente dell’associazione, Salvatore Naitana- dare un contributo ai piccoli dando materiali di cancelleria, dagli zainetti alle matite ai pastelli».

Otto grossi scatoloni che verranno caricati adesso nei container che stanno per imbarcarsi. La cerimonia di consegna è avvenuta nei giorni scorsi alla Caserma Gonzaga. «A noi è stato dato il simbolo della Brigata Sassari come riconoscimento».

Il Rotary Club Sassari, il primo nato in Sardegna nel 1949, conta 50 iscritti circa ed è da anni impegnato in operazioni di beneficenza a tutti i livelli. La sua dimensione, numerica e di influenza, si evidenzia anche nel fatto che il distretto Lazio-Sardegna, il 2080, espressione di 3300 rotariani e rotariane, ha come governatrice Adriana Muscas, medico sassarese.

«Per noi», conclude Naitana, «tutto questo riveste una grande importanza e ci spinge a continuare la nostra missione secondo il motto ‘Uniti per fare del bene”».

