Stintino, Canone unico per le imprese: prorogati i pagamentiL'obiettivo è agevolare le categorie soggette al Cup che risentono della stagionalità del lavoro
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
L’amministrazione del Comune di Stintino, come anticipato nell'ultima seduta consiliare, ha deliberato un’ulteriore estensione dei termini di pagamento del Canone unico patrimoniale, andando incontro alle attività produttive. L'obiettivo è agevolare le categorie soggette al Cup che risentono della stagionalità del lavoro, offrendo maggiore flessibilità nella gestione degli adempimenti.
La scadenza originaria del 31 marzo è stata ufficialmente posticipata al 31 agosto prossimo come ultima proroga disponibile. Inoltre la delibera di giunta ha previsto le agevolazioni per importi superiori a 𝟐𝟓𝟖,𝟐𝟑, in questi casi è prevista la possibilità di rateizzazione in due tranche di pari importo con prima rata al 31 agosto 2026 e seconda rata al 31 ottobre.
«Questa misura – spiega l’amministrazione comunale - rappresenta un impegno concreto per supportare il tessuto economico locale, garantendo alle imprese il tempo necessario per allineare i pagamenti ai flussi di lavoro stagionali.»