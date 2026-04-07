L’amministrazione del Comune di Stintino, come anticipato nell'ultima seduta consiliare, ha deliberato un’ulteriore estensione dei termini di pagamento del Canone unico patrimoniale, andando incontro alle attività produttive. L'obiettivo è agevolare le categorie soggette al Cup che risentono della stagionalità del lavoro, offrendo maggiore flessibilità nella gestione degli adempimenti.

La scadenza originaria del 31 marzo è stata ufficialmente posticipata al 31 agosto prossimo come ultima proroga disponibile. Inoltre la delibera di giunta ha previsto le agevolazioni per importi superiori a 𝟐𝟓𝟖,𝟐𝟑, in questi casi è prevista la possibilità di rateizzazione in due tranche di pari importo con prima rata al 31 agosto 2026 e seconda rata al 31 ottobre.

«Questa misura – spiega l’amministrazione comunale - rappresenta un impegno concreto per supportare il tessuto economico locale, garantendo alle imprese il tempo necessario per allineare i pagamenti ai flussi di lavoro stagionali.»

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