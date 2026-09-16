Il Pozzo Sacro Predio Canopoli di Perfugas chiude temporaneamente per lavori di valorizzazione. Da ieri, infatti, il sito non sarà visitabile a causa dell’avvio dei lavori che prevedono un importante intervento di riqualificazione dell’area archeologica e del percorso culturale che collegherà il Pozzo sacro alla chiesa parrocchiale e alla chiesa di Santa Maria de Foras.

Questo in un periodo dell’anno in cui tanti visitatori scelgono Perfugas per conoscere i suoi luoghi e la sua storia, ma l’obiettivo è restituire al sito un percorso ancora più accessibile e valorizzato. Resta aperto, invece il Map, Museo Archeologico e Paleobotanico di Perfugas, dove viene raccontata la storia millenaria della Sardegna e, in particolare, dell’Anglona.

La sua sezione dedicata alle Foreste pietrificate, il suo percorso cronologico che dal Paleolitico inferiore arriva arriva fino al Medioevo e la sala topografica dedicata al territorio, offrono un viaggio indietro nel tempo. La visita a Perfugas potrà proseguire con il Retablo di San Giorgio, custodito nella cappella-museo della chiesa parrocchiale, un’opera di straordinaria bellezza, che colpisce per le sue dimensioni e per la raffinatezza dei suoi dettagli.

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