Tissi, nuove tribune per il campo comunaleStanziati ulteriori 29 mila euro dall'amministrazione per ampliare la struttura di via Gramsci. Lo Studio Gaias adeguerà la progettazione esecutiva
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Tissi, nuove tribune al campo da calcio: investimento da 330 mila euro. Procede l’intervento per la realizzazione delle nuove tribune del campo da calcio comunale di via Gramsci. Il quadro economico dell’opera è stato aggiornato a 329 mila 772,97 euro, a seguito dell’incremento dei posti a sedere e della relativa copertura (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it).
Per adeguare il progetto alle nuove dimensioni dell’intervento, il Comune ha inoltre integrato di 7 mila 145,21 euro il compenso per i servizi tecnici affidati allo Studio Gaias S.r.l..
L’aumento dell’importo dei lavori è stato determinato anche dallo stanziamento di ulteriori 29 mila772,97 euro da parte dell’amministrazione comunale. Il nuovo quadro economico è stato approvato con deliberazione della giunta comunale del 31 luglio 2026.
(Unioneonline/En.Ne.)