Tissi, nuove tribune al campo da calcio: investimento da 330 mila euro. Procede l’intervento per la realizzazione delle nuove tribune del campo da calcio comunale di via Gramsci. Il quadro economico dell’opera è stato aggiornato a 329 mila 772,97 euro, a seguito dell’incremento dei posti a sedere e della relativa copertura (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it).

Per adeguare il progetto alle nuove dimensioni dell’intervento, il Comune ha inoltre integrato di 7 mila 145,21 euro il compenso per i servizi tecnici affidati allo Studio Gaias S.r.l..

L’aumento dell’importo dei lavori è stato determinato anche dallo stanziamento di ulteriori 29 mila772,97 euro da parte dell’amministrazione comunale. Il nuovo quadro economico è stato approvato con deliberazione della giunta comunale del 31 luglio 2026. 

(Unioneonline/En.Ne.)

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