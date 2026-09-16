I sindaci dei comuni aderenti all’Unione Coros, hanno incontrato nella massime assise, ieri pomeriggio, a Codrongianos l’onorevole Antonio Piu, Assessore regionale dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna. L’incontro, fortemente voluto dagli amministratori, ha permesso un confronto diretto sulle problematiche del territorio, sulle priorità di intervento in materia di opere pubbliche, infrastrutture, viabilità, manutenzione e riqualificazione del patrimonio pubblico, sicurezza del territorio e ulteriori progettualità strategiche di rilevanza comunale e sovracomunale.

Il Presidente dell’Unione Enrico Lobino, ha richiamato l’attenzione sulle principali criticità che interessano i Comuni dell’Unione, caratterizzati da una rete insediativa diffusa, da collegamenti viari locali e sovracomunali che necessitano di costanti interventi di manutenzione e messa in sicurezza, nonché dalla presenza di un patrimonio pubblico che richiede investimenti per rispondere alle esigenze delle comunità.Gli amministratori dell’Unione e lo stesso Assessore Antonio Piu sono in piena sintonia sulle azioni da intraprendere: potenziare una programmazione coordinata e in costante raccordo con la Regione Sardegna, al fine di individuare soluzioni condivise e sostenibili per le esigenze infrastrutturali, favorendo la predisposizione di progettazioni adeguate, e intercettando le opportunità di finanziamento per definire priorità di intervento coerenti con i bisogni delle comunità locali.Presente anche all’incontro il consigliere metropolitano Pierpaolo Risso, che ha portato i saluti istituzionali del sindaco Giuseppe Mascia. Anch’egli ha sottolineato la necessità e l'esigenza di creare occasioni di confronto diretto tra i principali attori istituzionali quali amministratori locali, la Città Metropolitana di Sassari e la Regione Sardegna, per approfondire le criticità dei territori e affrontare in maniera concreta le questioni legate a infrastrutture, viabilità e progettualità strategiche per le comunità del Coros. «E’ un dialogo fondamentale- sottolinea il Presidente dell’Unione del Coros Enrico Lobino.Le Amministrazioni comunali sono chiamate a fronteggiare esigenze quotidiane che debbano garantire una comunità vivibile, sostenibile, adeguata ai tempi.

La gestione non è semplice: manutenzione straordinaria di strade, opere di regimentazione delle acque, edifici pubblici, impianti, spazi collettivi e infrastrutture di servizio, spesso in presenza di limitate disponibilità finanziarie e di procedimenti amministrativi complessi. Con questo incontro e questi presupposti oggi abbiamo messo una pietra miliare sul percorso da compiere, che ci permetterà di essere più tempestivi sia nella risoluzione dei problemi che nella programmazione futura.» E sullo stessa linea l’Assessore Antonio Piu rimarca l’impegno della Regione Sardegna: «Le urgenze dei territori hanno bisogno di risposte, ma il nostro compito è anche andare oltre l’emergenza e costruire una programmazione capace di guardare ai prossimi anni. A livello regionale abbiamo messo in campo circa 110 milioni di euro nel triennio per la manutenzione ordinaria della viabilità provinciale e 70 milioni per la manutenzione straordinaria, risorse importanti che devono tradursi in interventi, priorità e tempi chiari. Per queste ragioni il confronto con gli amministratori è fondamentale: sono loro a confrontarsi ogni giorno con le esigenze e le criticità dei territori. Regione, Città Metropolitana e Unione dei Comuni devono lavorare insieme su una programmazione condivisa e su cronoprogrammi concreti. Il metodo che vogliamo seguire è quello di un confronto continuo, prevedendo già da oggi un nuovo momento di verifica tra sei o sette mesi, per fare il punto sullo stato degli interventi e definire insieme le priorità successive».

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