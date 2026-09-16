Paura e disagio sulla linea ferrovaria Porto Torres-Sassari. Un gregge ha attraversato i binari del treno in corsa mentre viaggiava carico di studenti e pendolari in direzione del capoluogo turritano.

È successo questa mattina, prima delle 8, dopo circa dieci minuti dalla partenza dalla stazione ferroviaria marittima di Porto Torres. Il treno si è trovato improvvisamente un gregge davanti che stava attraversando i binari. La frenata del macchinista è stata immediata, ma alcune pecore sono state travolte e ferite. Illesi i passeggeri che non hanno avuto nemmeno il tempo di accorgersi di quello che stava accadendo.

Per loro tanto spavento e disagi. Il capotreno ha comunicato ai passeggeri l’accaduto, informando che il convoglio sarebbe rimasto fermo per qualche minuto per verificare le condizioni di sicurezza. La linea ferroviaria è rimasta bloccata per oltre un’ora prima che il treno riprendesse la sua corsa. Gli studenti, nel loro primo giorno di scuola, dopo la pausa estiva, hanno fatto il loro ingresso in aula con un’ora e mezzo di ritardo, ovviamente giustificato.

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