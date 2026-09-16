Alloggi popolari in arrivo a Martis. Una casa in via Roma 2 è stata destinata dal Comune alla residenza pubblica (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it). Il tutto nell’ambito del programma di riqualificazione del patrimonio abitativo comunale finanziato con 1,92 milioni di euro dal Fondo complementare al Pnrr. Il piano si inserisce nel più ampio progetto di riqualificazione del patrimonio residenziale pubblico di Martis, che comprende anche l’abbattimento e la ricostruzione dell’edificio comunale destinato agli alloggi popolari. E nel percorso avviato dal Comune per recuperare e incrementare gli spazi destinati alla residenza pubblica e rafforzare il patrimonio abitativo a disposizione della comunità.

Il contratto di locazione, stipulato nel 2023 con la proprietaria, prevede un canone mensile di 578 euro.

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