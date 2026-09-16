Rivitalizzare parte dell’ex Carcere di San Sebastiano a Sassari. E’ il progetto della giunta che ha ricevuto, a titolo gratuito, una porzione del compendio dall’Agenzia del Demanio. Con l’obiettivo, si legge nella recente delibera dell’esecutivo, “di aprire l’edificio alla fruibilità pubblica per attività civiche sociali e culturali”.

Come concessionario, secondo quanto disposto, si deve dare corso, tra le altre voci, alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Ed ecco allora il programma di realizzare l’impianto di illuminazione e di attivazione della forza motrice, intervento per cui la giunta ha disposto una spesa di circa 21mila euro, autorizzando “la programmazione di quote di avanzo derivanti da proventi da permessi di costruzione”. Intanto procede il progetto di riqualificazione dell’intera area della struttura di via Roma su cui il ministero dell’Economia ha messo 77 milioni di euro e che a settembre, è stato comunicato due mesi fa, vedrà la pubblicazione del bando. Pensando alla realizzazione, nei 17mila metri quadrati dell’area, del nuovo polo giudiziario, che ospiterà la Corte d’appello e il Tribunale dei Minori, ma anche il museo della memoria carceraria e attività commerciali di supporto.

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