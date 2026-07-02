Il Comune di Stintino riapre l’Isola ecologica turistica in località della spiaggia “Le Saline”. Il servizio è stato attivato con l’obiettivo di potenziare la raccolta differenziata e a garantire il decoro urbano durante la stagione estiva.

L'ecocentro comunale temporaneo sarà operativo tutti i giorni, inclusi i festivi, al mattino dalle 8 alle 12, e nel pomeriggio dalle 16 alle 19. Il servizio rimarrà attivo in modo continuativo fino al 15 ottobre prossimo. I rifiuti dovranno essere tassativamente già differenziati e divisi per frazione prima dell'arrivo all'isola turistica come da foto di seguito riportate.

Non sarà consentito il conferimento di sacchi indifferenziati o contenenti materiali misti. Il posizionamento in prossimità dell'arenile è stato previsto per evitare situazioni di degrado in luoghi molto frequentati dai turisti e locali. L’amministrazione ha invitato la cittadinanza e gli ospiti al rigoroso rispetto delle modalità sopra indicate e degli orari stabiliti, al fine di collaborare attivamente alla tutela ambientale del territorio.

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