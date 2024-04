Alghero si conferma come tappa quasi obbligata per i tour nel Mediterraneo. 32 navi da crociera, infatti, si fermeranno mezza giornata nel porto da fine aprile a dicembre. I passeggeri saranno accompagnati con le lance fino alla banchina per lo shopping nelle vie del centro storico o le visite guidate. Un numero importante, che fa ben sperare nella ripresa di un settore finora sottovalutato.

Si comincia il 25 aprile con la piccola ma lussuosa Emerald Azzurra, per continuare i giganti del mare, come la Queen Anne, in grado di trasportare 3000 passeggeri e 1300 membri di equipaggio o la Queen Victoria, da 2000 viaggiatori.

Oggi nella marina di “Aquatica”, la presentazione del calendario crocieristico, con i rappresentanti delle Agenzie marittime sarde, dell’Agenzia viaggi Oliva, della Gms shipping agency di Porto Torres, del Consorzio Porto di Alghero e dell’Ufficio circondariale marittimo.

