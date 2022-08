Spinto dal vento e dalle onde è finito con il catamarano sulla costa, incagliandosi.

Paura ieri sera per un 54enne tedesco, che è stato soccorso intorno alle 20 dalla Guardia Costiera a Porto Torres.

L’imbarcazione a vela di 12 metri, l’Ava, partita dalle Baleari e diretta in Corsica, si è arenata in un basso fondale in località Minciaredda, vicino al porto industriale.

La motovedetta Cp 810, nonostante le proibitive condizioni del mare, è riuscita a raggiungere il catamarano quando era ormai vicino agli scogli e a soccorrere così il velista.

Oggi la Capitaneria ha accertato l'integrità dello scafo e l'assenza di sversamenti di carburate in mare. Una ditta specializzata provvederà a rimuoverlo.

© Riproduzione riservata