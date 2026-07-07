Dal 9 all'11 luglio la Biblioteca del Mediterraneo diventa uno degli spazi più vivaci di Mediterranea. Culture. Scambi. Passaggi, il festival ideato e organizzato da AES – Associazione Editori Sardi con la direzione artistica di Simonetta Castia. Accanto agli incontri con ospiti come Nicola Verderame, Cristiana Di San Marzano, Piero Dorfles e Antonio Ingroia, il programma dedica un'attenzione speciale ai bambini e ai ragazzi con una serie di laboratori gratuiti che trasformano libri e storie in esperienze partecipate.

Lo Spazio Ragazzi, ospitato alla Biblioteca del Mediterraneo in via Molo, nasce con l'obiettivo di riportare la lettura al centro come esperienza di crescita, creatività e confronto. Un luogo dove le storie diventano occasione per riflettere, immaginare e costruire relazioni, in sintonia con la vocazione del festival, che interpreta il Mediterraneo come spazio di incontro, dialogo e scambio culturale. Il programma si apre giovedì 9 luglio alle 17 con lo scrittore Pino Pace e il laboratorio I vessilli dei pirati, ispirato al racconto Pirata per forza. Attraverso le avventure della giovane Fiamma, bambine e bambini dai sei anni in su, saranno invitati a realizzare bandiere, simboli e approdi immaginari, riflettendo sui temi della libertà, del coraggio e della possibilità di scegliere il proprio cammino. Venerdì 10 luglio alle 18 sarà la volta de La storia del pane, laboratorio guidato da Giovanni Antonio Farris e Mauro Mulas, che accompagnerà i piccoli partecipanti alla scoperta del viaggio del pane, dalla semina del grano fino alla tavola, raccontandone il valore culturale, scientifico e sociale.

Sempre venerdì, alle 19, Pino Pace tornerà con La poesia piccola, dedicato agli haiku e ai petit onze, un percorso per avvicinare bambini e ragazzi alla scrittura poetica attraverso l'osservazione del mondo e la forza delle immagini. La sezione si concluderà sabato 11 luglio, dalle 17.30 alle 19, con Anna Vivarelli, Premio Andersen, protagonista del laboratorio di lettura L'isola dimenticata, rivolto agli adolescenti dagli undici anni. Partendo dall'omonimo romanzo scritto insieme a Guido Quarzo, l'incontro offrirà uno spazio di confronto sui temi della crescita, delle scelte, dell'identità e dell'incontro con l'altro. I laboratori sono realizzati in collaborazione con le librerie algheresi Cyrano e Il Labirinto. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione.

È previsto un massimo di 30 partecipanti per La storia del pane e L'isola dimenticata, mentre La poesia piccola sarà riservata a 20 partecipanti. Per gli organizzatori, lo Spazio Ragazzi rappresenta uno degli elementi centrali del festival: un luogo dove la lettura torna a essere un'esperienza condivisa e la creatività diventa uno strumento per imparare a osservare il mondo con curiosità e consapevolezza. Mediterranea rinnova così la propria vocazione educativa, proponendo un programma che considera bambini e ragazzi non semplici spettatori, ma protagonisti di una comunità che legge, immagina e cresce insieme. I laboratori sono gratuiti con prenotazione consigliata. Informazioni: associazioneaes@gmail.com – 328 7694678.

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