Il cimitero comunale di Sorso riacquista un aspetto più decoroso grazie ai lavori di manutenzione straordinaria e gli interventi che hanno interessato la viabilità. La nuova bitumatura non solo conferisce una immagine rinnovata, ma mira anche a garantire un ambiente sicuro e accessibile per tutti i visitatori.

Dopo gli interventi sulle reti tecnologiche, la potatura e la messa in sicurezza delle alberature, si sono conclusi i lavori di rifacimento di tutta la viabilità interna con la fresatura dell’attuale pavimentazione e la successiva posa del nuovo manto bituminoso. Un intervento effettuato dopo decenni, grazie alla partecipazione da parte dell’amministrazione comunale a uno specifico bando della Regione Sardegna, attraverso il quale il Comune ha ottenuto un finanziamento di 200mila euro.

I camminamenti interni al cimitero infatti versavano ormai da troppi anni in condizioni non più accettabili sia per quanto riguardava il decoro che la sicurezza. La fine dei lavori è prevista entro il prossimo mese di febbraio.

