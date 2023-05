La Giunta e l’Assemblea della Rete Metropolitana del Nord Sardegna, alla quale ha preso parte il Sindaco Fabrizio Demelas, hanno approvato il progetto definitivo di riqualificazione del Polo culturale della Billellera di Sorso

Un intervento che avrà un costo di 800mila euro destinati all’interno del Piano di Sviluppo territoriale allo storico compendio.

Gli interventi prevedono la riqualificazione architettonica e la messa in sicurezza di tutta l’area all’interno della quale insiste la fontana. La realizzazione dei lavori consentirà, nelle intenzioni delle amministratori, la riapertura di una struttura sicura e accessibile secondo quanto previsto dalle norme in materia di impiantistica, barriere architettoniche e antincendio, e nel pieno rispetto della grande valenza culturale e storica dei luoghi.

«A fine lavori – dichiara il Sindaco Fabrizio Demelas - il cui inizio è previsto dopo la chiusura della imminente stagione estiva, la struttura sarà nuovamente fruibile nel rispetto di tutti gli standard di sicurezza obbligatori, sarà accessibile a tutti previo abbattimento delle barriere architettoniche esistenti, e tornerà a disposizione della Comunità, oltre che dei visitatori del nostro territorio, per ospitare finalmente tutte quelle attività culturali e di spettacolo che già in passato avevano come location d’eccezione questo importantissimo sito storico-identitario. Solo per citare alcuni tra gli interventi principali: saranno realizzati percorsi inclusivi per i diversamente abili, restaurati l’anfiteatro e la fontana, rifatti tutti gli impianti elettrici e di pubblica illuminazione, di videosorveglianza, quelli fognari, idrici e idraulici, e saranno rinnovati i locali di servizio esistenti. Il tutto con tecniche, materiali e sistemi a basso impatto ambientale e a basso consumo energetico. Un intervento che restituirà alla Città uno spazio dal valore storico e identitario unico, tanto caro alla Comunità. Sappiamo tutti cosa rappresenti per Sorso la Fontana della Billellera, vederla rinascere sarà per tutti i Sorsensi motivo di grande orgoglio».

© Riproduzione riservata