Atto vandalico nei giardini pubblici di via Borio, nel comune di Sorso, dove pochi giorni fa era stata allestita la cabina di bookcrossing della città. La biblioteca all’aperto con i libri a portata di tutti è stata danneggiata da balordi che hanno staccato una parte della installazione che custodiva i libri riducendo in frantumi la vetrata.

I cittadini hanno mostrato tutta la loro indignazione per quel gesto contro un servizio ritenuto di grande utilità, capace di promuovere la lettura e creare comunità, una libreria attrezzata per la circolazione e, in prospettiva, per lo scambio dei testi. Lo strumento a disposizione dei cittadini era stato allestito il 18 gennaio scorso, un servizio gratuito di cui tutti possono liberamente usufruire seguendo le semplici istruzioni indicate sull’installazione, prendere i libri e riportarli quando avranno finito di leggerli con una modalità semplice e comunitaria che si sta diffondendo, in varie declinazioni, in tutto il mondo.

Un oltraggio ad un bene comune che richiede maggiore rispetto e tutela. L’opera era stata realizzata con il contributo della Fondazione di Sardegna a seguito di Bandi Rol, e in collaborazione con la biblioteca comunale “Salvatore Farina”.

