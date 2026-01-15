Una panchina letteraria volta a favorire il benessere collettivo della comunità, stimolare la riflessione e valorizzare il legame con il patrimonio culturale, artistico, musicale e ambientale del territorio.

Il Comune di Sorso al fine di dare attuazione al progetto “Bellezze in Musica 2025” e perseguire gli obiettivi di valorizzazione del territorio e delle risorse identitarie locali, intende affidare la progettazione e la realizzazione della “Panchina Letteraria” , quale elemento artistico e culturale idoneo ad arricchire lo spazio pubblico, promuovendo lo spazio pubblico e contribuendo alla riqualificazione urbana.

Nell’ambito del progetto di Bellezza in musica sarà anche realizzata l’iniziativa “Arte e scuola”, concorso di idee rivolto alle scuole di Sorso, per la creazione di un’immagine e una frase da incidere sulla panchina letteraria, una nuova installazione artistica che verrà collocata in uno spazio verde.

Il progetto si concluderà, per questa edizione, con un concerto previsto per il mese di giugno 2026, con a presenza di artisti di richiamo nazionale.

Bellezza in musica nasce da una osservazione chiara e talvolta dolorosa nel territorio comunale di Sorso, che vede il coinvolgimento delle giovani generazioni in fatti di cronaca non proprio piacevoli. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di agire sulla prevenzione e sulla promozione di un sano benessere come un progetto strategico che guarda alla salute.

