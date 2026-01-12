Il Centro per le Famiglie del Comune di Sorso, in collaborazione con Auser Li Punti ODV, organizza l’iniziativa “My Care, Speranza e Desiderio”, laboratori e attività per persone anziane autosufficienti.

I partecipanti potranno svolgere attività di canto corale, dedicarsi al teatro e all’Art counseling, o partecipare ad un corso Antincendio oppure di Primo Soccorso e tanti altri.

I laboratori sono a partecipazione libera e gratuita e le attività inizieranno il 23 gennaio, dalle 15.30 alle 18.30 al Centro per le Famiglie, in via della Resistenza/Largo Baracca, a Sorso. La presentazione ufficiale si terrà lunedì 19 gennaio alle ore 16, con un incontro aperto a tutta la cittadinanza.

L'iniziativa rappresenta un'occasione di formazione e di partecipazione per le persone anziane, che oltre ad acquisire informazioni su temi di rilievo, partecipano attivamente alla vita pubblica socializzando e mantenendo vivi i loro interessi. Il progetto è sostenuto dal Fondo Nazionale delle Politiche Sociali (FNPS) 2019-2020.

© Riproduzione riservata