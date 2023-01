È stata presentata, a Sorso, la nuova flotta di mezzi di ultima generazione e a basso impatto ambientale impiegata dal nuovo gestore Gesenu, formata da veicoli elettrici, ibridi e a basso impatto ambientale, per il servizio di spazzamento e per la raccolta dei rifiuti.

Erano presenti Fabrizio Demelas, sindaco del Comune di Sorso, Massimo Pera, direttore operativo Gesenu, Giuseppe Barelli, amministratore delegato Toscandia, Francesco Garuglieri, responsabile public & special Toscandia, Roberto Pandini, responsabile commerciale Farid Inustrie.

La flotta, formata da veicoli a basso impatto ambientale, è composta da mezzi integralmente elettrici per il servizio di spazzamento, mentre per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti saranno impiegati i mezzi presentati questa mattina.

Nello specifico si tratta di veicoli a vasca da 7 metri cubi, allestiti su telaio Isuzu 75 Euro 6 con sistema di compattazione totalmente elettrico e autocarri compattatori da 16 metri cubi allestiti su telaio Scania a propulsione ibrida.

A questi si aggiungono anche ulteriori mezzi per la raccolta degli ingombranti e la movimentazione degli scarrabili dall’Ecocentro, tutti Euro 6, e un’auto ibrida di servizio per le attività di vigilanza ambientale e controllo del territorio.

La mattinata è stata anche l’occasione per presentare l’avanzamento del programma della distribuzione dei kit di mastelli per le utenze domestiche del centro urbano di Sorso e dei kit di cassonetti per le utenze commerciali nonché le utenze domestiche dell’Agro che sta procedendo regolarmente.

«Ad oggi - fanno sapere dal comune di Sorso - sono stati consegnati i kit al 33% delle utenze dell’agro ed al 50% delle utenze del centro urbano. Le consegne continueranno per tutto il mese di febbraio. Si invitano pertanto coloro che hanno ricevuto l’avviso di tentata consegna a recarsi all’Ecosportello per ritirare il proprio kit di mastelli (orari di apertura: dal lunedì al sabato 7.30-12; martedì, giovedì e sabato anche 15-17)».

«Infine - concludono gli amministratori - si conferma che dall'1 marzo, terminate le attività di consegna dei contenitori, Gesenu provvederà alla rimozione delle sette isole ecologiche di prossimità presenti nell’agro. Contestualmente verranno avviati altri servizi migliorativi quali l’estensione dell’orario di apertura dell’Ecocentro, il potenziamento del servizio di spazzamento, il potenziamento del servizio di diserbo e sfalcio delle strade pubbliche, in vista del potenziamento generale dei servizi nel periodo estivo».

