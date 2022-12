Finalmente qualcosa si è mosso sulla segnaletica, servizi e soprattutto sulla sicurezza a Porchile ed Eden Beach, località sulla litoranea nel comune di Sorso e attraversate dalla strada provinciale 81.

Gli operai della Provincia hanno installato i dissuasori di velocità, rendendo meno pericolosi i tratti di strada interessati, spesso purtroppo teatro di incidenti. Rafforzata poi la segnaletica, specialmente quella orizzontale, effettuata dal comune di Sorso, che di concerto con l'Enel ha anche installato le colonnine di ricarica per le autovetture elettriche.

Tutti gli interventi, attesi da tempo, sono stati molto apprezzati da residenti e titolari di esercizi commerciali, che sono tanti, in una zona di notevole interesse turistico ma anche molto abitata nei mesi invernali. «Porchile ed Eden Beach ora sono più sicure e vivibili - commentano -. Rendiamo atto a Provincia e Comune di essere andati incontro alle nostre esigenze, che vanno anche nella direzione dello sviluppo economico di una zona molto vasta sino a questo momento non sufficiente valorizzata. Ora ci sono ottime prospettive per il futuro».

Nel frattempo sembra che i topi di appartamento, molto attivi nei giorni scorsi, abbiano concesso una tregua in tutta questa zona piena di seconde case. Evidentemente l'attenzione mediatica e i controlli assidui delle forze dell'ordine sembrano al momento aver dissuaso i malviventi dai loro propositi.

Argentino Tellini

Nella foto i dissuasori a Porchile e le colonnine di ricarica per auto elettriche (foto Tellini)

© Riproduzione riservata