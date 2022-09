Ieri sera a Sorso, nel centro sportivo Borgo degli Ulivi, è morto per un infarto fulminante l'ex calciatore Norberto Bianchi. Aveva 65 anni e risiedeva da molti anni a Sassari.

Stava a giocando a calcetto con gli amici, quando improvvisamente (verso le 21) si è accasciato al suolo. I compagni lo hanno immediatamente soccorso e anche l'autoambulanza è intervenuta con prontezza. Tutti i tentativi di rianimare l'ex calciatore sono però risultati inutili.

Norberto Bianchi era giunto a Sassari dalla Toscana, a metà degli anni ‘70. Per lui presenze nella Torres come centrocampista, poi campionati ad Alghero, Calangianus e Castelsardo. In seguito ha trasmesso la grande passione per il calcio a suo figlio Daniele, bravissimo centrocampista nel Porto Torres e per tante stagioni nel Latte Dolce.

Nella vita Bianchi faceva l'agente di commercio, stimatissimo per il suo bel carattere e la sua disponibilità. La sua scomparsa ha immediatamente fatto il giro dell'ambiente sportivo sardo e ha destato profondo cordoglio.

Argentino Tellini

© Riproduzione riservata