Picchiato per strada dopo un alterco a Sorso. Ieri sera un ultra 70enne guidava lungo via Marconi in paese quando si sarebbe trovato davanti una persona in monopattino che gli avrebbe reso difficile la guida.

Dalla situazione – secondo una prima ricostruzione che deve però ancora trovare conferma – sarebbe poi nato un diverbio che ha portato entrambi a fermarsi. Gli animi si sarebbero quindi scaldati ed entrambi avrebbero ingaggiato una colluttazione fisica con l’uomo più maturo che ha avuto la peggio. Tanto da venire soccorso dal 118 che lo ha portato al pronto soccorso in codice giallo, struttura da cui è stato dimesso nella notte.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Sorso che, al momento, non hanno compiuto alcun fermo.

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