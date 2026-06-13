È di due feriti il bilancio di altrettanti incidenti avvenuti nel primo pomeriggio nel Sassarese.

Il primo è avvenuto intorno alle 13 sulla Provinciale 15 nel territorio di Usini, dove si è verificato un violento scontro frontale tra due auto, in seguito al quale uno dei due conducenti è rimasto ferito.

Il secondo incidente è avvenuto circa un’ora dopo sulla ex Statale 131 al bivio per Ittiri, dove un'auto è andata a sbattere contro il guardrail. Anche in questo caso il conducente è rimasto ferito e in carico dal personale del 118, intervenuto sul posto anche con l’elisoccorso, per il trasporto in ospedale.

Gli uomini del 115 hanno collaborato con il personale sanitario per il soccorso, operando poi per la messa in sicurezza. In azione anche le forze dell’ordine.

(Unioneonline)

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