Il comune di Sorso ha pubblicato un avviso pubblico rivolto a proprietari di residenze e locali di pregio da dedicare alla celebrazione dei matrimoni e alla costituzione delle unioni civili

L'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabrizio Demeles intende offrire, si legge in una nota, «a coloro che scelgono Sorso per la celebrazione del proprio matrimonio civile o unione civile, non solo sale comunali, ma anche siti, edifici, locali o ambienti di ville, dimore storiche e residenze di pregio nell’ottica di valorizzare la cultura e il patrimonio storico – artistico e turistico di tutto il territorio comunale, incluse quelle destinate ad attività ricettive alberghiere e di ristorazione».

Il comune invita i soggetti privati proprietari dei siti e/o residenze di pregio comprese quelle destinate ad attività alberghiere e di ristorazione, ubicate nel territorio comunale di Sorso a manifestare la propria disponibilità a concedere al Comune di Sorso in comodato d’uso gratuito tali siti per la durata di due anni al fine della celebrazione dei matrimoni e della costituzione delle unioni civili.

La domanda dovrà dovrà essere trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.sorso.ss.it , oppure consegnata a mano o con raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio Protocollo – Piazza Garibaldi,1 – 07037 Sorso - in busta chiusa, con l’indicazione del mittente e la dicitura “Residenze di pregio per celebrazione matrimoni civili”, entro le 12 del 15 maggio.

© Riproduzione riservata