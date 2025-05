Da venerdì 1° giugno, e fino al 27 settembre, l’amministrazione comunale di Sorso presenta un cartellone fitto di eventi e appuntamenti musicali, culturali, sociali, religiosi, teatrali, sportivi ed enogastronomici.

Come sempre, fra gli appuntamenti più attesi, Calici di Stelle, Billellera Sorso Music Festival, Sorsangeles Fest, Sorso Cabaret Show, che quest’anno porterà sul palco uno dei protagonisti più amati di Zelig, Giovanni Caccioppo. L’edizione 2025 della manifestazione che animerà la Città per tutta l’estate, è stata presentata questa mattina al Palazzo Baronale dal sindaco Fabrizio Demelas, dall’assessore al Turismo, Cultura, Attività produttive e Spettacolo, Federico Basciu, dalla dirigente Nicolina Cattari e dalla consigliera Valentina Battistelli.

«Posso annunciare inoltre con grande orgoglio – ha detto il sindaco Fabrizio Demelas - che uno dei momenti più importanti e rappresentativi di questa estate per la nostra comunità sarà la riapertura al pubblico e agli spettacoli del sito storico della Billellera e del relativo anfiteatro, completamente recuperato dopo un lungo lavoro di restauro. Non solo, riapriranno anche le piazze principali della città, Piazza Garibaldi e Piazza Marginesu, che nell’arco di un mese, al termine dei lavori, saranno restituite anch’esse rinnovate e riqualificate alla disponibilità di cittadini e visitatori e quindi anche a un utilizzo per le iniziative culturali, di spettacolo e di intrattenimento».

Venerdì 1° giugno, si apre con la festa in onore di Sant’Antonio da Padova e sabato 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, il Palazzo Baronale ospiterà il Festival Nessun Dorma, con la soprano Chiara Cabras. Torneranno gli appuntamenti ormai punti fissi della manifestazione: “Sapori e Tradizioni” (sabato 7 giugno), Billellera Music Festival (sabato 19 luglio), Sorsangeles Fest (5 luglio), Sport Tournament (9-11 luglio), i Giochi estivi alla Marina di Sorso (28-30 agosto), le serate a teatro con le compagnie Paco Mustela e Teatro Sassari e il Sorso Cabaret Show, che domenica 20 luglio sul palco dell’Anfiteatro della Billelera, vedrà il comico e cabarettista, star di Zelig, Giovanni Caccioppo.

Novità di questa edizione, il Sarda Sport Tournament, una tre-giorni tra sport e musica, da mercoledì 9 a venerdì 11 luglio al Parco Vita. Il 18 luglio il via ad “Aspettando Calici di Stelle-Calici in Cantina” alle Tenute Dettori e il 25 luglio alla Cantina Nuraghe Crabioni. Il 9 agosto l’evento più atteso dell’estate, Calici di Stelle 2025, con il tradizionale brindisi al Palazzo Baronale ad aprire la serata di degustazioni dei vini del territorio e con un grande spettacolo itinerante nel cuore della città. Non mancheranno le serate dedicate alla poesia e alla presentazione di libri, al teatro, alla musica e allo spettacolo, ospitati nelle piazze, sulla spiaggia della Marina di Sorso, al Parco Vita o nella sempre accogliente corte del Palazzo Baronale, nell’anfiteatro della Billellera e nella Biblioteca comunale “Salvatore Farina”. Grande spazio nella programmazione anche per le feste religiose del periodo, molto sentite dalla Comunità e sempre più amate anche dai visitatori: San Pantaleo, patrono di Sorso (27 luglio), San Costantino (6-7 luglio), Madonna degli Angeli (1-3 agosto).

