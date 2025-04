Un anno di reclusione e 3mila euro di multa. Questa la disposizione con il rito abbreviato del giudice Giancosimo Mura, oggi in tribunale a Sassari, per il 62enne di Sorso trovato l'anno scorso dai carabinieri in possesso di un fucile, una scacciacani e 700 grammi di marijuana.

L'intervento dei militari ha permesso di scovare l'arma in un divano e in seguito la droga. Nel corso della discussione il pm ha sollecitato una condanna a 2 anni e 8 mesi mentre gli avvocati della difesa Giacomo Baralla e Federica Petretto si sono soffermati sul fatto che non esistono certezze sul fatto che il loro cliente sia il proprietario di quanto scoperto.

Alla fine il giudice ha sentenziato un anno di condanna, con il magistrato che ha anche deciso per la sospensione della pena.

© Riproduzione riservata