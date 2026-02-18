Cantieri aperti per i lavori di riqualificazione dell’area giochi del Parco di San Gavino, nel centro urbano di Porto Torres. Un progetto che trasformerà l’area in uno spazio moderno e completamente accessibile, all’insegna dei più alti standard di qualità e inclusività. L’intervento prevede la sistemazione della pavimentazione antitrauma e la posa dei nuovi giochi inclusivi e panchine, materiali ecocompatibili e tecnologie moderne. Un luogo riprogettato nel pieno rispetto dell’ambiente, i cui lavori verranno realizzati dalla società Legno Group srl di Cheremule, per aggiudicazione diretta. Le risorse, pari a 125.000 euro, assegnate al Comune dalla Regione Sardegna, serviranno a restituire un nuovo volto all’area verde con spazi gioco per i più piccoli, spesso sotto accusa per la situazione di degrado che vi regna da qualche anno. Inoltre è prevista l’installazione dei sistemi di video sorveglianza e sicurezza. L’area verde, di circa 13 mila metri quadri, era stata sottoposta, di recente, a lavori di ristrutturazione e ricostruzione del muro che delimita l’intero parco, nel centro storico cittadino. Il progetto prevede, tra le altre cose, l'installazione di strutture multifunzionali che integrano gioco, movimento e stimolazione sensoriale. Dalle altalene accessibili al trampolino a livello terreno, dal sommergibile interattivo al delfino inclusivo: ogni elemento sarà pensato per garantire la sicurezza e la partecipazione di bambini con differenti abilità motorie, cognitive e sensoriali. Un'attenzione particolare è stata dedicata alla sostenibilità ambientale: tutte le attrezzature sono realizzate con materiali riciclabili provenienti da fornitori certificati, resistenti alle intemperie e al passare del tempo. La pavimentazione in gomma colata è progettata per assorbire gli urti, prevenendo i traumi, e rispetta le più recenti normative europee. Per consentore i lavori di riqualificazione del parco giochi la comandante della Polizia locale, Katia Onida, ha firmato l’’ordinanza di interruzione parziale della strada di via Sassari.

© Riproduzione riservata