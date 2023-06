Cala il sipario, per quest'anno scolastico, per il progetto "la Costituzione nelle Scuole" proposto dall'associazione Rotary Club di Sassari e patrocinato dall'Amministrazione Comunale. L'istituto Comprensivo di Sorso, è stato individuato quale scuola "pilota", insieme all'Istituto San Donato di Sassari, per questo progetto che prevede la diffusione dei principi contenuti nella Costituzione della Repubblica Italiana.

«Dare la possibilità ai nostri studenti e alle nostre studentesse di conoscere e comprendere l'importanza della carta costituzionale, impararne il senso delle norme fondamentali attraverso un linguaggio semplice ma efficace, la proiezione di filmati e la costruzione di elaborati è sicuramente un modo per renderli fin da subito responsabili visto che fanno esperienza quotidiana dell'importanza dei diritti e dei doveri, dando degli strumenti che consentano loro di affacciarsi nel mondo reale in maniera attiva - ha dichiarato l’Assessore alla pubblica istruzione Serena Camboni -. Un doveroso ringraziamento va all'associazione Rotary Club nella persona del Presidente, Avvocato Luigi Esposito ma un grazie davvero sentito per le maestre che hanno guidato gli alunni verso la comprensione e la riflessione».

Alla cerimonia di conclusione, che si è svolta nel cortile del palazzo baronale, il Sindaco Fabrizio Demelas e l’Assessore Serena Camboni hanno ringraziato il Presidente del Rotary Club di Sassari Luigi Esposito e i dirigenti scolastici delle due scuole che hanno partecipato al progetto.

