Automobile tampona uno scuolabus a Sorso.

Nel pomeriggio una macchina guidata da una ragazza ha colpito il mezzo che trasportava otto bambini, tutti di Sorso, e li stava riconducendo a casa. L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 48 e per fortuna non ha provocato lesioni ai piccoli.

Secondo una prima ricostruzione, ancora da confermare, la Lancia Delta sarebbe andata a finire contro lo scuolabus quando si sarebbe fermato per far scendere un bambino. Alcuni di loro sono stati condotti in ospedale per cautela ma le loro condizioni non destano preoccupazione.

Anche l’autista dello scuolabus e la ragazza originaria di Castelsardo sono stati portati in ospedale a Sassari e Alghero. Hanno riportato soltanto lievi contusioni.

Sul posto per le verifiche del caso la polizia locale di Sorso.

